Un milió d'euros, l'oferta més alta per comprar els antics cines Lauren de Lleida

Un milió d’euros pels antics cines Lauren i més de mig milió per l’aparcament. Aquestes han estat les ofertes més grans que s’han presentat a la subhasta pública que va convocar el portal online Trademat Auction SL per a la venda d’aquest complex després que el seu propietari, el Grup Lauren Exhibició, el tanqués el 2015 havent entrat en fallida i que l’administrador concursal tragués els actius a licitació per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Un procés que va arrancar el 9 de març passat i que va acabar ahir, i ara l’administrador concursal haurà de decidir si aquestes ofertes màximes són suficients per materialitzar la venda. En cas contrari, la subhasta es declararia deserta.

Inicialment, la subhasta s’havia de tancar el 8 d’abril, però es va decidir ampliar-la fins ahir per l’interès que va suscitar i en total s’han presentat més de 15 licitacions. Pels cines, el valor de liquidació dels quals s’havia fixat en cinc milions d’euros, hi ha hagut 8 licitacions i la guanyadora, d’1.001.000 euros, es va registrar a falta de pocs minuts que es tanqués el concurs.

Respecte a l’aparcament, el valor de liquidació del qual és d’un milió d’euros, es van presentar almenys set ofertes i la més elevada va ser de 519.000 euros. Ara, en les properes setmanes el portal encarregat de la subhasta haurà d’entregar a l’administrador concursal els detalls de les ofertes guanyadores i els seus autors per decidir si són prou elevades.

El plec de condicions de la subhasta estableix que es podrà declarar deserta “quan, segons el seu parer, els imports oferts resultin insuficients per a la satisfacció dels interessos dels creditors i/o el concurs”. Així mateix, els adjudicataris no podran reclamar per l’estat físic o jurídic en el qual es troben el cine i el pàrquing “entenent-se que amb l’oferta ja hi renuncien”.

Reobrir-los, habilitar un centre esportiu o trasters, opcions

El 8 de juliol del 2015 els cines Lauren van abaixar la persiana definitivament després que el seu grup empresarial entrés en fallida. Un tancament que va suposar el final de l’últim gran multicine de Lleida ciutat i que era el principal atractiu de l’Illa de l’Oci, el nom amb què és coneguda aquesta zona de Cappont al costat del campus de la Universitat de Lleida. Des d’aleshores no ha obert cap multicine a la trama urbana i ara els lleidatans només poden elegir entre el Funatic o anar als JCA Cinemes d’Alpicat. En aquests gairebé deu anys que porten tancats els Lauren, les instal·lacions han estat saquejades, okupades i el titular ha estat sancionat per l’ajuntament per no mantenir-les en bones condicions, i és que encara hi ha penjats fins i tot els cartells de les últimes pel·lícules que es van oferir l’estiu del 2015. Sobre els usos que podrien tenir ara les instal·lacions, des de Trademat Auction SL, el portal encarregat de la subhasta, van assenyalar que podrien ser, per les dimensions, des d’un centre esportiu, una zona per a trasters o la continuïtat del local com a sala de cine.