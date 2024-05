Quarta multa de Lleida al Grup Lauren per no netejar el cine ni reparar-ne la coberta

L’ajuntament ha multat per quarta vegada amb 1.500 euros el Grup Lauren Exhibició, l’amo dels antics cines i del pàrquing que hi ha al carrer Pere Cabrera, 8 de Cappont, per no netejar, revisar i reparar les zones danyades i degradades de la coberta i façana, no eliminar els grafitis que hi ha a la part posterior de l’immoble ni retirar els rètols de les pel·lícules que hi ha a l’entrada principal i que són del juliol del 2015, quan va tancar l’activitat després de la fallida de l’empresa.

El consistori els ha donat un mes de termini per portar a terme aquestes millores o altrament rebran una nova multa que podria arribar a ser de 2.000 euros. En aquest sentit, la Paeria fa gairebé dos anys que reclama a la propietat que porti a terme aquestes millores després que els tècnics constatessin en el seu moment “una falta evident de manteniment a les instal·lacions”.

De fet, l’antic cine ha estat saquejat i fins i tot okupat diverses vegades des del tancament fa gairebé nou anys. D’altra banda, comunitats de veïns adjacents al pàrquing del Grup Lauren van denunciar en el seu moment que a través d’aquest es podria accedir al seu aparcament privat perquè algú havia rebentat una porta i obert esvorancs a les parets i la Paeria va detectar signes d’okupació i va ordenar a la propietat arreglar els desperfectes.

Tant l’edifici de l’antic multicine com el pàrquing del Grup Lauren esta en procés de subhasta fins divendres (vegeu el desglossament).

Noves ofertes per comprar-los a tres dies d’acabar la subhasta pública

La subhasta dels cines i el seu pàrquing acaba aquest divendres i ahir es van presentar quatre noves ofertes al portal Trademat Auction SL. Pels multicines s’han presentat 5 ofertes i les més altes es van registrar ahir de 801.000 i 900.000 euros. Pel pàrquing hi ha 6 licitacions i les últimes, de 511.000 i 512.000 euros, també es van presentar ahir.

La subhasta podria declarar-se deserta si l’administrador concursal considera que les ofertes són insuficients. El valor de liquidació del cine és de cinc milions d’euros i el del pàrquing és d’un.