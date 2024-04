Amplien el calendari de la subhasta dels antics cines Lauren de Lleida, que té tres ofertes

El portal online Trademat Auction SL, encarregat de la subhasta dels antics cines Lauren i el seu aparcament subterrani, situats al carrer Pere de Cabrera de Cappont, ha decidit ampliar el termini per presentar ofertes per aquests dos actius fins al 3 de maig. Inicialment, la subhasta s’havia d’acabar dimecres vinent 10 d’abril però s’ha ampliat el termini gràcies “a l’interès mostrat pels inversors”.

De moment hi ha tres ofertes per adquirir els cines i totes s’han fet aquesta setmana: la primera va ser presentada dimecres passat 3 d’abril i era de 600.000 euros, la segona es va registrar dijous per 625.000 i l’última va ser ahir mateix per 650.000 euros.

Pel que fa a l’aparcament subterrani s’han presentat quatre ofertes, que es van formalitzar també aquesta setmana: la primera va ser dimecres de 1.000 euros, la segona es va presentar tot just un minut després i era de 500.000, l’endemà en va entrar una de 505.000 i ahir se’n va registrar una altra per 510.000 euros. Val a assenyalar que el conjunt d’aquests dos actius està valorat en 6 milions d’euros, 5 per les sales de cine i 1 pel pàrquing.

Aquests dos actius del Grup Lauren Exhibició els va posar en subhasta el seu administrador concursal en aquest portal web per ordre del jutjat de Primera Instància número 42 de Barcelona després que aquest grup entrés en fase de liquidació arran de fer fallida, que va obligar a tancar aquest cine el 8 de juliol del 2015.

L’única condició per poder licitar és ingressar una paga i senyal de 6.000 euros, però la subhasta es podrà quedar deserta si l’administrador concursal considera que “els imports oferts resultin insuficients per a la satisfacció dels interessos dels creditors i/o el concurs”.

En les condicions de la licitació del portal també s’estipula que els adjudicataris no podran reclamar per l’estat en el qual es troben els cines o el pàrquing “entenent-se que amb l’oferta efectuen la renúncia a fer-ho”.

Des del portal web encarregat de la subhasta van assenyalar que els possibles usos del local serien, per les seues dimensions, “un centre esportiu, una zona per a trasters o la continuïtat del local com a sala de cine”.