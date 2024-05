Una cocteleria de Lleida, reconeguda com una de les millors de la península

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Blackberry Cocktail Bar de Lleida va ser reconeguda dilluns passat com una de les millors cocteleries d’Espanya i Portugal, incorporant-se a la llista Top Cocktail Bars 2024. “Que importants reconeixements com aquest també es fixin en les petites ciutats, més enllà de Madrid o Barcelona, ens omple de satisfacció i ens carrega les piles per continuar treballant amb energia”, va assegurar José Person, soci amb Ángel Jiménez, Jimmy, d’aquest establiment de Rovira Roure especialitzat en còctels d’autor inspirats en grans clàssics.