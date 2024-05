El IEI destina 1,5 millones en ayudas a 120 municipios

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha aumentado las ayudas para equipamientos de uso cultural de municipios pequeños hasta los 1,5 millones de euros. Esta aportación permitirá cubrir el 100% de las subvenciones solicitadas por parte de unos 120 municipios de las comarcas de Lleida. Esta línea de ayudas crece notablemente respecto al año pasado, cuando solo tenía una dotación de 100.000 euros y estaba limitada a poblaciones de menos de 400 habitantes. En este nuevo curso, las localidades de hasta mil habitantes se pueden beneficiar de las contribuciones, cubriendo la totalidad de la inversión solicitada por los ayuntamientos con base a los criterios de la convocatoria, según informó el propio organismo.

Estas subvenciones servirán para adquirir o renovar mobiliario y material audiovisual en edificios destinados a usos socioculturales o para organizar actividades que promuevan la cultura catalana, entre algunos ejemplos. La partida también contempla cubrir las necesidades de los equipamientos culturales de Entidades Municipales Descentralizadas (EMD).La nueva línea de ayudas del Institut d’Estudis Ilerdencs se aprobó ayer en el Consell Rector, con el presidente de la Diputació, Joan Talarn al frente; la vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach; y el director del mismo organismo, Andreu Vàzquez. “Nuestro objetivo es dar respuesta a las peticiones del máximo de municipios posibles para que puedan mejorar las instalaciones y servicios de sus equipamientos culturales y dar servicio, así, a toda la ciudadanía”, explicó Rufach.El plazo de presentación de las solicitudes venció el pasado mes de diciembre y los ayuntamientos ahora disponen hasta el 31 de marzo de 2025 para justificar las inversiones que se deriven de estas ayudas. Se establece un límite máximo en cada subvención de 15.000 euros. Todos los gastos de elementos muebles que no sean imprescindibles para el edificio o equipamiento cultural final, como espacios de ocio no culturales anexos, no se consideran gastos subvencionables y quedan excluidos del presupuesto.