L'IEI destina 1,5 milions en ajuts a 120 municipis

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha augmentat els ajuts per a equipaments d’ús cultural de municipis petits fins als 1,5 milions d’euros. Aquesta aportació permetrà cobrir el 100% de les subvencions sol·licitades per part d’uns 120 municipis de les comarques de Lleida.

Aquesta línia d’ajuts creix notablement respecte a l’any passat, quan només tenia una dotació de 100.000 euros i estava limitada a poblacions de menys de 400 habitants. En aquest nou curs, les localitats de fins a mil habitants es poden beneficiar de les contribucions, cobrint la totalitat de la inversió sol·licitada pels ajuntaments amb base als criteris de la convocatòria, segons va informar el mateix organisme.Aquestes subvencions serviran per adquirir o renovar mobiliari i material audiovisual en edificis destinats a usos socioculturals o per organitzar activitats que promoguin la cultura catalana, entre alguns exemples. La partida també contempla cobrir les necessitats dels equipaments culturals d’Entitats Municipals Descentralitzades (EMD).La nova línia d’ajuts de l’Institut d’Estudis Ilerdencs es va aprovar ahir en el Consell Rector, amb el president de la Diputació, Joan Talarn al capdavant; la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; i el director del mateix organisme, Andreu Vàzquez. “El nostre objectiu és donar resposta a les peticions del màxim de municipis possibles perquè puguin millorar les instal·lacions i serveis dels seus equipaments culturals i donar servei, així, a tota la ciutadania”, va explicar Rufach.El termini de presentació de les sol·licituds va vèncer el mes de desembre passat i els ajuntaments ara disposen fins al 31 de març del 2025 per justificar les inversions que es derivin d’aquests ajuts. S’estableix un límit màxim en cada subvenció de 15.000 euros. Totes les despeses d’elements mobles que no siguin imprescindibles per a l’edifici o equipament cultural final, com espais de lleure no culturals annexos, no es consideren despeses subvencionables i queden excloses del pressupost.