“Los personajes de 'Puta pasta' tenían que seguir”

En 2015, el escritor leridano Emili Bayo ganó el prestigioso premio Crims de Tinta de novela negra con su debut en este género, Puta pasta, una obra protagonizada por un negro literario de Lleida, alguien que se dedica a escribir textos para otros. “La novela tuvo mucho éxito de público y de crítica”, recordó ayer el autor, que el próximo 16 de mayo lanzará una segunda parte de la obra, Pasta fàcil (La Magrana), que presentará en Lleida el día 30. Bayo explicó a SEGRE que “aquellos personajes de Puta pasta me dieron muchas alegrías, y siempre pensé que tenían más recorrido”. Dicho y hecho, Bayo ha retomado el personaje de Marc, propietario de una pequeña empresa de servicios lingüísticos en horas bajas, a quien le encargan un trabajo sencillo y lucrativo. Claro que no le surgirían dudas si no fuera porque la propuesta le llega a través de una exvecina, la bella y peligrosa Verònica, con la que ya se las tuvo en Puta pasta. Y acaban disparándosele todas las alarmas cuando sabe que lo que tiene que escribir es una nota de suicidio. En resumen: un par de horas, quince mil euros, servicio de taxi puerta a puerta.. ¿Qué puede salir mal? Pues sí, muchas cosas. “Me lo paso bien leyendo novela negra, y escribiéndola aún más”, confesó el escritor sobre una obra con toques de humor en la que “he hecho revivir a aquellos personajes en una aventura diferente”. Aquí, Marc acaba viviendo un fin de semana repleto de acción y peligros cuando se deja enredar en una trama de empresarios y poderes fácticos con un estudio científico sobre energías renovables entre medio. “La historia también es un guiño al actual debate sobre el cambio climático y una reivindicación de que tenemos que entender de forma diferente el consumo de energía”, comentó el autor. Eso sí, Bayo no tiene previsto construir una saga literaria ‘negra’ a partir de estos personajes, aunque no descarta una tercera aventura en el futuro. “Tampoco quiero que me encasillen como escritor de novela negra, yo soy escritor de novelas y nunca descarto ningún género”, concluyó.