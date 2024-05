El Enre9 levanta hoy el telón con 50 propuestas hasta el domingo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La tercera edición del festival de artes en vivo de Lleida, Enre9, se estrena hoy e incluye una cincuentena de espectáculos gratuitos para todas las edades y públicos. Hasta el domingo, el certamen llenará las calles de la Mariola, el Turó de Gardeny y los bloques Joan Carles de espectáculos profesionales, comunitarios, tradicionales y populares. No obstante, el Enre9 lleva calentando sus motores desde principios de semana con actividades independientes al cartel. Por ejemplo, las muestras de teatro escolar, los talleres de danza impartidos por Omar Meza (director de la compañía DA.TE Danza) orientados al profesorado y también a gente mayor, o las instalaciones artísticas en los jardines 1r de Maig a cargo de alumnos de escuelas de la zona para decorar los espacios que acogerán las propuestas escénicas. En cuanto a la programación de hoy, destaca el pasacalles inaugural (a las 11.00 horas) a cargo de la compañía La Baldufa, una batucada escolar dirigida por el Intèrpret (que contará con la representación de los centros Joan XXIII, Santa Maria de Gardeny y Magí Morera i Galícia) y el Ball de la Templariola del Institut Castell dels Templers. Una de las novedades que presenta esta edición es la actuación de la compañía irlandesa Hands Down Circus, prevista para el sábado, que interpretará su obra Tape That!, adaptada a la accesibilidad cognitiva.