Tàrrega abre el Galacticat con películas en sala y al aire libre

Tàrrega es la capital del cine hasta el próximo domingo con la celebración de la 11 edición del festival Galacticat, que durante una semana proyectará 90 obras de diferentes secciones: medio centenar de cortometrajes, 20 largometrajes y una veintena más de films clásicos. El director del Galacticat, Ramon Bochaca, se mostró ayer satisfecho tras recibir “una buena afluencia de público en las primeras proyecciones”, que empezaron por la tarde. Bochaca destacó que ya llegaron los primeros profesionales internacionales invitados como es el caso del director y del productor de la premiada película El escuerzo, Augusto Sinay y Damián Deisdedos, procedentes de Argentina.

Bochaca recordó algunas de las novedades de esta edición en la que el Galacticat deja de lado el cine fantástico y de terror para abarcar el cine en su sentido más amplio. Según el director del festival, “este año hemos ganado una pantalla sumando un nuevo punto de proyección en el Teatre Ateneu”, que se suma a las salas de los Cinemes Majèstic y a las plazas y calles de la ciudad donde se ofrecen proyecciones al aire libre (ver imagen). Otra de las novedades es la supresión de las proyecciones matinales durante los días laborables, de modo que hoy martes los films seleccionados se podrán ver a partir de las 16.00 horas en los Cinemes Majèstic (Tuda i obratno; Tales of Babylon; Vincent; Casa Reynal; Jorge. Una travesia de Coque Malla o Lost girl) y el Teatre Ateneu (Great Balls of Fire; Paris, Texas o Bob Dylan, don’t look back) y, a partir de las 19.00 horas, en la plaza de Sant Antoni (SLC Punk! o Let’s get lost). El fin de semana sí que habrá proyecciones durante 12 horas cada día. Algunos de los imperdibles, según Bochaca, son El escuerzo, Vincent, Tales of Babylon (film inaugural), Casa Reynal y Una estrella fugaz.

Como ya es costumbre, el festival tiene un leitmotiv sobre el cual gira su programación. Este año se ha propuesto homenajear el mundo de la contracultura y las tribus urbanas de los años 60, 70 y 80. Así, el Galacticat repasará la historia de este underground cinematográfico con la proyección de clásicos como Bob Dylan, don’t look back (1967), Let’s get lost (1988), Trainspotting (1996), Paris Texas (1984) o Spinal Tap (1984), entre otras obras de directores como Boyle, Wenders, Spheeris o Parker.

Para más información y para adquirir las entradas y los bonos, consultar la página web www.galacticat.cat.