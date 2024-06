Tàrrega obre el Galacticat amb pel·lícules en sala i a l'aire lliure

Tàrrega és la capital del cine fins diumenge vinent amb la celebració de l’onzena edició del festival Galacticat, que durant una setmana projectarà 90 obres de diferents seccions: mig centenar de curtmetratges, 20 llargmetratges i una vintena més de films clàssics. El director del Galacticat, Ramon Bochaca, es va mostrar ahir satisfet després de rebre “una bona afluència de públic en les primeres projeccions”, que van començar a la tarda. Bochaca va destacar que ja van arribar els primers professionals internacionals convidats com és el cas del director i del productor de la premiada pel·lícula El escuerzo, Augusto Sinay i Damián Deisdedos, procedents de l’Argentina.

Bochaca va recordar algunes de les novetats d’aquesta edició en la qual el Galacticat deixa de banda el cine fantàstic i de terror per incloure el cine en el seu sentit més ampli. Segons el director del festival, “aquest any hem guanyat una pantalla sumant un nou punt de projecció al Teatre Ateneu”, que s’afegeix a les sales dels Cinemes Majèstic i a les places i carrers de la ciutat on s’ofereixen projeccions a l’aire lliure (vegeu la imatge). Una altra de les novetats és la supressió de les projeccions matinals durant els dies feiners, de manera que avui dimarts els films seleccionats es podran veure a partir de les 16.00 hores als Cinemes Majèstic (Tuda i obratno; Tales of Babylon; Vincent; Casa Reynal; Jorge. Una travesía de Coque Malla o Lost girl) i el Teatre Ateneu (Great Balls of Fire; Paris, Texas o Bob Dylan, don’t look back) i, a partir de les 19.00 hores, a la plaça de Sant Antoni (SLC Punk! o Let’s get lost). El cap de setmana sí que hi haurà projeccions durant 12 hores cada dia.Alguns dels imperdibles, segons Bochaca, són El escuerzo, Vincent, Tales of Babylon (film inaugural), Casa Reynal i Una estrella fugaz.

Com ja és costum, el festival té un leitmotiv sobre el qual gira la seua programació. Aquest any s’ha proposat homenatjar el món de la contracultura i les tribus urbanes dels anys 60, 70 i 80. Així, el Galacticat repassarà la història d’aquest underground cinematogràfic amb la projecció de clàssics com Bob Dylan, don’t look back (1967), Let’s get lost (1988), Trainspotting (1996), Paris Texas (1984) o Spinal Tap (1984), entre altres obres de directors com Boyle, Wenders, Spheeris o Parker.

Per a més informació i per adquirir les entrades i els abonaments, podeu consultar la pàgina web www.galacticat.cat.