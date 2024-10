Abre la nueva biblioteca de Sort, un proyecto de 1995

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Ayer por la tarde entró en funcionamiento la nueva biblioteca pública de Sort, un equipamiento largamente reivindicado en la capital del Pallars Sobirà y cuya construcción se fue demorando con los años por diversos imprevistos. El ayuntamiento organizó el pasado viernes por la tarde una jornada de puertas abiertas para que los vecinos pudieran visitar los nuevos espacios de atención, lectura y archivo de documentos. Está previsto que en las próximas semanas se fije una fecha con la conselleria de Cultura para la inauguración oficial protocolaria. Pero, de momento, los usuarios ya cuentan con el equipamiento abierto: de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 h. y también las mañanas de martes a sábado de 10.00 a 13.00 h. Cabe recordar que la construcción de este equipamiento se ha prolongado durante más de dos décadas. El proyecto de 1995 no arrancó hasta 2002, pero en 2003 se paralizó por probelmas presupuestarios y urbanísticos. Una interrupción que se alargó hasta 2019, cuando el ayuntamiento acabó firmando un convenio con el Incasòl para completar las obras inacabadas. Diversos retrasos desde entonces de este organismo para la entrega del edificio provocaron también que no se pudieran acometer las obras del interior, además de problemas con el suministro eléctrico. La vieja biblioteca se desmanteló en verano de 2023 y hasta ahora no se ha podido culminar todo el traslado.