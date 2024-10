Santi Balmes (Love of Lesbian): "Tengo en mente hacer un disco en catalán, es obligatorio moralmente para mí"

Publicado por ep Verificado por Creado: Actualizado:

El cantante y letrista de la banda de indie rock Love of Lesbian, Santi Balmes, ha asegurado que, pese a no haber hecho trabajos en su lengua materna, el catalán, es algo que tiene en mente "desde hace tiempo" y lo ve "obligatorio moralmente". "Tengo en mente hacer un disco en catalán, lo llevo diciendo hace mucho tiempo y es obligatorio moralmente para mí. Porque soy catalanoparlante, tanto por parte de padre como por parte de madre. Los tres de aquí somos catalanoparlantes de familia, nos dirigimos y hablamos entre nosotros en catalán, por lo cual es lógico que quieras explorar esa vía artística. Y está gozando de muy buena salud (la música en catalán), hay bandas de toda índole, aunque quizás de nuestro estilo no tantas", ha asegurado Balmes en una entrevista con Europa Press con motivo del lanzamiento de su álbum 'Ejército de salvación'.

En ese sentido, tanto el percusionista de la banda, Oriol Bonet, como el músico Jordi Roig han coincidido con el cantante, asegurando que las nuevas generaciones de artistas catalanes demuestran que se puede hacer "música muy bien producida y con algunos temazos", una industria que ha crecido de manera muy rápida. "Estamos muy contentos porque realmente es una señal de que sigue habiendo salud para nuestra lengua. Está guay que sean jóvenes", ha añadido Bonet.

'Ejército de salvación' es el nuevo trabajo de la banda, que verá la luz este viernes 11 de octubre después de tres años sin publicar nueva música, algo que se debe a que quieren romper los ciclos tan rápidos que impone la industria musical. "En una gira no te da tiempo a experimentar o hacer cosas que no sean solo ir, tocar y volver. Queremos ahondar en esto, ¿no? Tomemos tiempo. Y de hecho, después de este disco no habrá disco nuevo de Love of Lesbian en bastante tiempo", ha explicado Bonet, algo que Roig y Balmes han completado asegurando que poder tomar esas decisiones es un "privilegio" porque han dejado de ver la profesión "numéricamente".

"A veces pensamos que el fan debe ser como tu esposa o marido"

El disco lo componen 11 temas que pretenden provocar "cierta conmoción emocional", según la banda, y suman colaboraciones con artistas como Leiva –quien les dijo que debían darle al álbum el nombre que tiene–, Rigoberta Bandini en 'Contradicción', Jorge Drexler, Amaral en 'Qué vas a saber' o Zahara en 'Tesis'. "A veces pensamos que el fan tiene que ser como tu esposa o tu marido, que tiene que estar constantemente ahí todo el rato. Y no. Es una puerta que está abierta, puedes entrar y puedes salir cuando quieras. La mayoría de bandas que a nosotros nos gustan y de las que hemos sido fans, no lo hemos sido constantemente todo el rato. A nosotros hay gente que está volviendo ahora", ha añadido Balmes para después asegurar que si quisieran llegar a un público diferente, harían colaboraciones "con cualquier artista urbano". Por ejemplo, Beny Jr, ha bromeado Roig.

"Barcelona se ha convertido en un parque temático"

En la canción con Rigoberta Bandini, la artista canta: "Por Las Ramblas, cien mil guiris de un crucero / Un turismo que hace odiar al mundo entero", algo que Balmes ha calificado como banal, pero "no tanto" para la gente de Barcelona. Así, han criticado que la capital catalana se ha convertido en "un parque temático" en el que es imposible que haya identificación ni implicación de los vecinos con el barrio.

"¿Cómo va a haber identificación del vecino con el barrio, implicación? Es imposible. Si yo estoy de Erasmus, me voy a meter un año en un piso. Yo estoy de no sé qué. Tener gente de paso, al final, lo que crea es una vinculación con el barrio mínima. Todos vivimos en pueblos ahora", ha explicado Balmes. Precisamente por eso, ninguno de ellos considera que sea un problema que se vaya a resolver." Este verano estuve en una ciudad como Toledo y en el centro el 80% son pisos turísticos. ¿Qué conlleva? Que la tienda de toda la vida de la que vive el vecino, desaparece. Allí acaba habiendo un sitio de recuerdos, un mercado 24 horas o un restaurante. Pero eso no es tejido social. Eso es otra cosa", ha concluido Roig.