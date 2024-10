"Nicolas Cage fue de las primeras víctimas de los memes"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El escritor Albert Pijuan (Calafell, 1985) ha publicado 'El gran reemplazo', editado en catalán por Angle y en lengua castellana por Sexto Piso. La obra explica la historia de Dino, un joven de Sabadell que está convencido de ser el hijo de un conocido productor de Hollywood. El nuevo título del autor aborda la construcción de identidades en clave cómica, pero también trata otros temas como el peso de la familia o las idolatrías contemporáneas. También juega un papel destacado el actor Nicolas Cage, del cual Pijuan llegó a ver más de un centenar de películas como parte de la documentación. "Cage fue de los primeros en ser víctima de la memeficación de la persona, y por eso ahora mismo lo relacionamos con la cultura digital", sostiene.

La trama de 'El, gran reemplazo' empieza en una clínica croata, donde el protagonista, Dino, espera para someterse a una operación de cirugía plástica que no tiene muy claro en qué consistirá. Mientras tanto, y para matar el tiempo, explica al paciente del lado la increíble sucesión de acontecimientos que lo han llevado hasta allí, entre los cuales hay una paternidad no reconocida, artículos plagiados y usurpaciones de identidad. Al mismo tiempo, intervienen individuos tan inverosímiles como un conocido productor de Hollywood, algunos artistas del italo disco o los miembros de una secta que quiere predecir el futuro a través de los peinados de Nicolas Cage, a quien en Dino idolatra.

El escritor Albert Pijuan en BarcelonaEli Don / ACN

Según el autor, la novela reflexiona sobre las apariencias, y también los dobles, ya que prácticamente ningún personaje de los que intervienen presenta su versión real. En este sentido, Pijuan recuerda que el mismo narrador "no es fiable", porque presenta su versión de los hechos y explica de forma subjetiva todo aquello que está pasando. El libro– que ha llevado al autor cuatro años de trabajo y horas y horas de documentación – también introduce otros temas, como la idolatría y las redes sociales, estas últimas sin citarlas de forma explícita.

Al fin y al cabo, sin embargo, orbita sobre el gran tema: la identidad, cuya percepción ha cambiado de forma notoria durante los últimos años. "Antes la identidad te venía dada, sea por el oficio que realizabas o bien por el espacio que ocupabas en un hogar", explica, "ahora las identidades son rompecabezas, y hacen que se conviertan en líquidas y mutables". En este sentido, el escritor afirma que en la mayoría de los casos, se acaba adoptando ciertas identidades "provenientes del mundo del ocio" que se convierten "en piezas del capitalismo" y que acaban favoreciendo la "desorientación".

La evolución del pelo de Cage

Uno de los personajes que atraviesa toda la obra de Pijuan es el actor Nicolas Cage. Con el fin de no perder ni un solo detalle de la vida y filmografía del autor, el escritor vio más de cien filmes donde aparece, así como documentales y biografías de éste. Pijuan opina que Cage es un actor creativo que ha aportado más "cosas suyas" en las películas, un hecho que le ha hecho construir una identidad singular, de lo más ligada a la cultura digital. "En 2011 bromeaba llevando una camiseta con un meme de él mismo", recuerda, "es una fuente de energía que abre la puerta a la autoparodia, que ha venido al mundo a jugar". Por eso el autor lo considera una especie de "creador de identidad" de sí mismo. Por eso, en el libro una de las tramas principales gira alrededor del 'Cagepilar', una publicación dedicada al peinado de Cage que empieza toda una serie de acontecimientos.

La importancia del humor

'El gran reemplazo' está escrito en clave cómica, un factor relevante para Pijuan, que defiende que el humor "puede decir cosas que no se pueden decir desde la seriedad absoluta". De hecho, admite que cuando lee un libro sin nada de humor, de alguna manera lo siente "falso" y por eso agradece que siempre esté presente de alguna manera en las historias, con el peligro que comporta que después los lectores lo busquen en cada una de sus obras.

Después de ganar recientemente el Premio Llibrer 2024 por la obra 'I diumenge, meteorit' (Animallibres), Pijuan no sólo trabaja como novelista, sino que también traduce y hace de dramaturgo. El próximo mes de abril estrenará una obra en el TNC en la cual ha participado. "Hacía tiempo que no me centraba en teatro, y cuando lo hago sólo cojo cosas pagadas", reconoce. Con respecto a próximas publicaciones literarias, ya dispone de varios libros en los cuales está trabajando. Uno de ellos saldrá el año que viene. Lo seguirán una novela corta y un título juvenil.