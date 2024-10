'Thriller' de debut literario, con el vino de protagonista

“Uno de los objetivos principales de los alquimistas era la búsqueda de la piedra filosofal, que pudiese convertir en oro cualquier objeto. La enología transforma un producto natural, la uva, en otro, el vino, que bien puede considerarse también un tesoro”, explica Pepe Müller Sanfeliu (1967), un ingeniero químico con más de tres décadas de trayectoria profesional y de dirección empresarial, autor de la novela El vino del alquimista (Plaza & Janés), que presentará hoy sábado en Lleida (11.30 h), en la sala de Res Non Verba (calle Maragall, 17). Nacido en Barcelona, de padre alemán y madre leridana, en su debut literario ‘recuerda’ los veranos que pasaba de niño en la casa familiar de Sidamon, Cal Concordi, bautizando con este nombre la casa pairal del protagonista de la novela, un sumiller que se embarca en una insólita misión: encontrar una botella única en el mundo, conocida entre los iniciados como el vino del alquimista. “Siempre he sido un gran lector y ya hacía mucho tiempo que tenía ganas de probar la escritura, algo que pensaba estaba reservado solo para mentes más preclaras”, confiesa. Sin embargo, después de asistir a diversos talleres de escritura y el apoyo de numerosos amigos, entre ellos el escritor Francesc Miralles, se animó y se lanzó a poner negro sobre blanco sus ideas, aprovechando también la ‘oportunidad’ que le brindó el tiempo de confinamiento por la Covid. “Me gusta mucho la cultura del vino y las novelas de intriga, por eso he fusionado ambas aficiones en este thriller, a punto ya de la segunda edición”, afirma Pepe Müller. Hoy aprovechará su visita a Lleida para encontrarse también en Res Non Verba con los Sanfeliu de Sidamon y otros puntos de Ponent y también de Catalunya, entre ellos el popular cantante Kiko Veneno, nombre artístico de José María López Sanfeliu, primo de la madre del químico y escritor. El acto, en el que estará acompañado por Francesc Xavier Terrado, catedrático de Filología Clásica de la Universitat de Lleida, culminará con una copa de vino para los asistentes.