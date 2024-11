“Para muchos censores de la dictadura, solo era un trabajo”

La historiadora y etnomusicóloga Maria Salicrú-Maltas (Mataró, 1978) entró el año 2000 por primera vez en los archivos de la subdelegación del Gobierno en Barcelona para investigar la censura franquista, y no ha parado desde entonces. “El campo de la literatura y del cine están muy ‘trabajados’; en cambio, el de la música no tanto y me puse a investigar quiénes fueron los censores que actuaron contra la Nova Cançó en Catalunya y por qué lo hicieron”, explicó a SEGRE. El resultado de años de trabajo y de entrevistas con ocho funcionarios de la censura, uno de ellos de Lleida, se concentra en el libro Aquesta cançó, no! (Comanegra). La historiadora lamentó que “aún quedan muchos documentos por desclasificar después de que una ley de 1986 prohibiera su consulta pública durante 40 años, seguramente para ‘asegurarse’ de que políticos y censores de la época ya estuvieran muertos”. De hecho, la autora del libro señaló que “de las ocho personas que localicé y con las que pude hablar, siete ya han fallecido, entre ellos el leridano Enric Castells –que murió en 2015–; algunos se enfadaban cuando les preguntaba, pero otros, como Castells, que era el ayudante en Lleida del delegado oficial del ministerio de Información y Turismo, se justificaban alegando que era otra época, y que aquello era un simple trabajo como funcionarios que eran”. Salicrú-Maltas señaló que “en la década de los años 50 se censuraba letras de canciones por la moral, mientras que en los 60 y principios de los 70 ya fueron más cuestiones de reivindicación política”. En este sentido, el libro incluye numerosas documentación de la época, como un listado con recitales de la Nova Cançó prohibidos en Lleida en 1975, de Lluís Llach y Ramon Muntaner en La Seu y Seròs, o el festival de 6 Hores de Bellpuig, con La Trinca, Maria del Mar Bonet, Xavier Ribalta y Marina Rossell, entre otros.

‘Aquesta cançó, no!’, mañana en la librería Caselles

Maria Salicrú-Maltas presentará mañana en Lleida su libro de investigación Aquesta cançó, no!, en un acto en la librería Caselles a las 12.00 h, acompañada del historiador y crítico musical de SEGRE Javier de Castro. “El censor oficial tenía que autorizar de forma previa las canciones que podían cantarse en una actuación o en un festival; en este sentido, tenía un gran poder en sus manos”, afirmó la autora.