Els Jocs Florals dels Micropobles ponen voz al mundo rural

Autoridades y ganadores de los Jocs Florals, ayer en Organyà. - C. SANS

La sala Xart de Organyà acogió ayer la entrega de premios de la cuarta edición de los Jocs Florals dels Micropobles, certamen literario impulsado por la Associació de Micropobles de Catalunya (que agrupa a municipios de menos de mil habitantes), con el apoyo del Institut d’Estudis Ilerdencs. Entre el medio centenar de originales en catalán, en prosa y en verso, procedentes de toda la geografía catalana, el concurso distinguió a once participantes por unas obras que ponen en valor el mundo rural, también como ‘personaje’ literario, reflejando la realidad de los municipios pequeños de todo el país. En poesía, Glòria Tomàs y Joan Miquel Chacón ex aequo con Carles Jardí ganaron en categoría adulta. La categoría juvenil quedó desierta, mientras que en infantil se distinguió a Cian Sullivan. En prosa, Jaume Parramón y Alba Escriu triunfaron en adultos; Juna Riera y Víctor Márquez en juvenil, y Mariona Vidal y Noemí Font ex aequo con Laura Parera, en infantil. El acto estuvo presidido por el presidente de la asociación y alcalde de Riner, Joan Solà, que destacó que “los Jocs Florals ponen el foco en el mundo rural”. El alcalde de Organyà, Celestí Vilà, incidió en “la importancia de promover la cultura y la lengua catalanas”.