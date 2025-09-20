Encuentran a dos hombres muertos en un piso del barrio de la Bordeta de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de dos hombres que han sido encontrados sin vida a primera hora de esta tarde en un piso de la calle Puigverd de la Bordeta de Lleida. Todo apunta que llevarían varios días muertos. Las víctimas tendrían 74 y 33 años.

En la inspección ocular que la policía ha hecho en el domicilio no se han observado signos evidentes de violencia pero no se descarta ninguna hipótesis. Los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Lleida donde se les practicará la autopsia que tiene que determinar las causas del deceso.