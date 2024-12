Toni Prim salda una 'deuda' con Lleida

La sala de actos del nuevo Museu Morera se quedó ayer pequeña en la presentación del volumen gráfico Instants d’un temps, una ‘pequeña’ pero significativa muestra del trabajo del fotógrafo leridano Toni Prim en el ámbito del retrato durante las últimas cinco décadas. El retratista bromeó asegurando que “nunca en mi vida había tenido tantos modelos juntos ante mí”. Y es que muchas de las cerca de 200 personas que abarrotaron la última planta del museo salen en este libro de artista, con el que el autor deseó “saldar una parte de la deuda que tengo con la sociedad leridana, que siempre me acogió desde el principio y me ha tratado muy bien”. Una deuda traducida en un volumen con 250 fotos en las que aparecen 275 personajes de los más de 1.200 que ha retratado durante su trayectoria profesional. Entre ellos, un guiño de homenaje a Josep Vallverdú, protagonista de la portada y la contraportada del libro con 40 años de diferencia. El escritor de 101 años también participó en la presentación a través de un vídeo, en el que felicitó a Prim por un volumen “magnífico, espléndido y maravilloso” y en el que, con su inalterable y fina ironía, no dudó en aceptar posar de nuevo para el fotógrafo en un futuro libro de aquí a 10 años.

La directora de SEGRE, Anna Sàez, y el de La Mañana, Francesc Guillaumet, acompañaron al autor en la presentación del libro. Guillaumet repasó a muchos de los protagonistas de la obra a partir de las anécdotas que recordaba de ellos. Sàez se centró en la trayectoria vital y profesional del fotógrafo, recordando sus casi tres años de colaboración en la sección Portarretrat de la revista dominical Lectura de SEGRE.