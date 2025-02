Conservatori Ricard Viñes

Presentación ayer en el Saló del Retaule de la Paeria de la celebración este 2025 del Any Ricard Viñes. - MAGDALENA ALTISENT

El Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida llevará el nombre de Ricard Viñes. Así lo anunció ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, en la presentación del año de actividades conmemorativas del 150 aniversario del pianista leridano, un personaje que se convertirá hasta el año que viene en “el gran embajador de Lleida en el mundo”. El Any Viñes, una “celebración de país” impulsada desde la Generalitat y la Paeria, contará con más de un centenar de actividades de difusión de la figura y obra del pianista por toda Catalunya –con al menos una quincena de conciertos en su ciudad natal–, y con actividades también en Madrid, París y Nueva York. De hecho, el comisario de la celebración, el musicólogo de la Universitat de Lleida Màrius Bernadó, comentó que el extenso programa del Any Viñes aún no está cerrado y se dará a conocer en las próximas semanas. En este sentido, está pendiente de decidir qué día (finales de marzo o principios de abril) y dónde (Lleida o Barcelona) se celebrará el acto inaugural institucional. De todos modos, el alcalde, junto con la delegada de Cultura de la Generalitat en Lleida, Montse Parra; la concejala de Cultura, Pilar Bosch; y Bernadó, presentó el logo dedicado a Viñes, que lucirá a lo largo del año en las actividades y equipamientos culturales de la ciudad. También anunció la firma de un convenio con la UdL para la restauración y catalogación del archivo del pianista, unos 10.000 documentos entre el Arxiu Municipal y la UdL fruto de diversas donaciones por parte de los descendientes del músico desde 1950. En este sentido, Bernadó reivindicó poner ahora en valor todo este material, “que está peor que hace 75 años”. También trasladó el agradecimiento de la familia del artista por parte de su sobrina-nieta, Nina Gubisch-Viñes, de 88 años, afincada en País.

Hoy se cumple el 150 aniversario de su nacimiento en Lleida

Hoy se cumplen 150 años del nacimiento en Lleida de Ricard Viñes, en una casa de la calle Caldereries, que luce una placa alusiva de la efeméride. Aunque desde los 10 años ya estudiaba en Barcelona, y más tarde en París, Viñes mantuvo siempre su “fidelidad” a su ciudad natal, como recordó ayer Màrius Bernadó. Como concertista triunfó desde París en toda Europa divulgando la música francesa y española. Unos meses después del estallido de la II Guerra Mundial, regresó a Barcelona, donde falleció tres años después, en 1943, a los 68 años.