Premi d’Honor para el Sobirà

El filósofo, teólogo y traductor catalán Pere Lluís Font (Pujalt, Pallars Sobirà, 1934) fue reconocido ayer con el 57 Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que concede Òmnium Cultural. El galardón le ha sido concedido por su contribución en el campo de la filosofía en lengua catalana y por haber sido editor y potenciador de la filosofía en lengua catalana a nivel europeo. En el terreno académico, Font, de 91 años, ha contribuido a la enseñanza filosófica en catalán entre las nuevas generaciones, ha creado un lenguaje filosófico en catalán, y destaca por su humanismo y civismo comprometido y activo. El premiado recibirá 20.000 € y recogerá el galardón durante un acto el 2 de junio en el Palau de la Música Catalana de Barcelona.

Según el veredicto del jurado, el filósofo natural del Sobirà “representa el eslabón de la filosofía catalana de la escuela de Barcelona, truncada durante la Guerra Civil”. Durante la rueda de prensa celebrada ayer en Barcelona, Font habló de sus dos grandes pasiones: Catalunya y la filosofía. El pensador sostuvo que la lengua es el “nervio de la nación” y que si se pierde, “se perderá la nación, la cultura y el país”, añadió. “Alguna vez he dicho que si me quitan la lengua, os lo doy todo”, reflexionó. Asimismo, explicó que su estado de salud es delicado desde hace un par de años aunque sigue trabajando porque “me ayuda a vivir”, admitió. Paralelamente, Òmnium reconoció a Font por su corpus literario. Entre sus últimas publicaciones destacan Cristianisme i modernitat. Per una inculturació moderna del cristianisme (Cruïlla, 2016) e Immanuel Kant. Sis assaigs i un diàleg d’ultratomba (Arpa, 2016). Actualmente es asesor de la colección Assaig de la Editorial Fragmenta, con la que Font publicó Filosofia de la religió. Sis assaigs i una nota (2017, 2020 en castellano).

Miembro del IEC y doctor honoris causa por la Universitat de Lleida

Licenciado en filosofía en la Universidad de Toulouse (Francia), ha ejercido como profesor de historia de la filosofía moderna y de filosofía de la religión en la UAB y miembro del Colegio de Filosofía. También ha codirigido la colección Textos Filosóficos de Laie y Edicions 62 y ha sido vicepresidente del Patronato de la Fundación Joan Maragall. Actualmente, es miembro emérito de la sección de Filosofía y Ciencias Sociales del Institut d’Estudis Catalans. En 2003 recibió la Creu de Sant Jordi y en 2005 fue nombrado doctor honoris causa por la UdL.