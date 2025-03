La Fira de Titelles de Lleida consolida los cuatro días de duración y ofrecerá 30 espectáculos

Publicado por acn / redacció Creado: Actualizado:

La Fira de Titelles es de Lleida ofrecerá 30 espectáculos de 28 compañías en la 36.ª edición que se celebrará del 1 al 4 de mayo en una veintena de espacios cerrados y escenarios al aire libre de la ciudad. De esta manera, consolida los cuatro días de duración que recuperó el año pasado después de haberlos reducido a tres en el pasado por motivos de presupuesto. La feria presenta cuatro estrenos absolutos, ocho estrenos en la península y seis estrenos en Catalunya, y se espera que participen más de 300 profesionales y unos 45.000 espectadores. Además, la programación incluye un montaje dentro de la conmemoración del Año Viñes. Los chilenos Silencio Blanco inaugurarán la feria el 1 de mayo en la Llotja con el espectáculo 'Pescador', dirigido a un público familiar.

De esta manera, la Fira de Titelles de Lleida, la única de esta temática en el Estado y en el sur de Europa, ha decidido recuperar de forma indefinida la duración de cuatro días después de la "prueba" que se hizo con motivo del 35.º aniversario. Este formado tuvo una buena acogida del público y de los profesionales, según ha señalado este viernes la codirectora Elisabet Vallvé durante la presentación de la 36.ª edición.

Este año participarán en la feria diez compañías catalanas, ocho del resto del Estado y diez internacionales. Las comarcas de Lleida estarán representadas por Campi Qui Pugui, Arnau Obiols i Toc de Fusta, cosa que evidencia un año más el buen nivel que tenemos en casa, según ha destacado el otro codirector del acontecimiento, Oriol Ferre.

Epicentro profesional

La feria ha programado 87 actuaciones de 30 espectáculos que han sido seleccionados de entre unas 400 propuestas. Con todo, Vallvé ha destacado que en el marco de las decimoséptimas jornadas profesionales repetirán iniciativas como los estands de inscripción, en los cuales las compañías que han quedado fuera de la programación pueden presentar sus propuestas y cerrar contrataciones.

La Fira de Titelles de Lleida espera la asistencia de más de 300 profesionales acreditados entre programadores, compañías y agentes –provenientes de Europa, América y el Asia– y más de 150 programadores. "La Fira es un escaparate y punto de encuentro de las artes escénicas en el ámbito mundial", ha destacado Vallvé, que ha añadido que los contactos profesionales se concentrarán durante los dos primeros días.

Cuatro estrenos absolutos

La 36.ª edición de la feria ofrecerá ocho estrenos en la península, seis estrenos en Catalunya y cuatro estrenos absolutos. 'Camelva', de la compañía leridana Campi Qui Pugui, convertirá una plaza en la tradicional feria de la carrera de camellos. El barcelonés Jordi Bertran también estrenará 'Point' y la compañía aragonesa Javier Aranda Teatro presentará 'Saeta de papel', para un público adulto.

Por su parte, los barceloneses Engruna Teatreestrenarán 'Dos Llops', un espectáculo infantil de objetos, luces y sombras que irá seguido de un coloquio y un debate con el público, en el que los profesionales de la compañía explicarán los secretos de la creación de un espectáculo de títeres.

El acto de presentación de la nueva edición de la Fira de Títelles de Lleida.Roger Segura / ACN

Inauguración con un espectáculo familiar

La compañía chilena Silencio Blanco será la encargada de inaugurar la feria, el 1 de mayo, con el espectáculo familiar 'Pescador'. Será la primera vez que el espectáculo inaugural estará dirigido a todos los públicos y la organización espera que las familias llenen la sala Ricard Viñes de la Llotja de Lleida, dado que muchas escuelas harán fiesta al día siguiente.

El montaje narra la historia de un hombre que, junto con su barca y su red de pesca, establece una conexión inestimable con su oficio. Según Ferre, la compañía ejecuta de manera brillante "un espectáculo sin texto y bastante oscuro", con media docena de titiriteros a escena capaces de manipular juntos un solo títere, en un escenario "completamente desnudo".

Además, la feria acoge la residencia de la compañía chilena Silencio Blanco a fin de que pueda trabajar en la creación de su nuevo espectáculo, 'Cabeza de elefante', una futura producción con la participación de aliados internacionales de Francia y Noruega, y que cuenta también con la implicación de la Fira de Titelles de Lleida.

Una combinación de tradición y modernidad

La programación mantendrá los formatos tradicionales, con títeres de hilos y de guante, pero también hace una mirada hacia el futuro e incluirá hologramas o conciertos musicados con títeres. "El teatro hoy bebe de la tradición, pero ha tenido la capacidad de transformarse y trabajar muchas puestas en escena con disciplinas como el circo o la danza", ha afirmado Ferre.

Los codirectores han destacado propuestas como 'Windhorses', de los alemanes Pantao, una compañía que "viaja muy poco", pero que ofrece un espectáculo de "magia pura" en el que los manipuladores de los títeres se hacen invisibles. También 'So de cop', del urgelense Arnau Obiols, que musicará pequeños autómatas construidos con elementos naturales en la Panera, en un formato reducido. O el británico Drew Colby, uno de los referentes en el teatro de sombras, con 'My Shadow and Me'.

Un año más, la cita cultural se repartirá entre salas cerradas y espacios al aire libre como las plazas Sant Francesc, Paeria, Catedral y Apòstols de la colina de la Seu Vella, donde se podrán ver algunos espectáculos gratuitos y de acceso libre. También habrá propuestas en la plaza Esteve Cuito, en la avenida de Blondel o el patio del Convento de Santa Clara.

Año Viñes y residencia artística con el Quebec

Por otra parte, coincidiendo con la conmemoración del Año Viñes, la organización ha vuelto a invitar a Lleida a la compañía danesa Alexander Theater, 20 años después. Entonces, su espectáculo 'Alex Barti', protagonizado por el personaje de un pianista, causó sensación entre el público. "Es la marioneta de hilo mejor manipulada y loca de que veréis en mucho tiempo", ha destacado Ferre.

Además, la feria hace meses que trabaja en un intercambio de residencias artísticas entre el Quebec y Catalunya con el festival canadiense Casteliers. El año que viene y durante un mes, una compañía, un artista o un creador catalán podrá trabajar con otros profesionales del sector y, al mismo tiempo, un representante canadiense hará una estancia en la feria leridana.

Apoyo de las instituciones

La Fira de Titelles de Lleida prevé cerrar un presupuesto de unos 250.000 euros, que contará con aportaciones del Departamento de Cultura de la Generalitat, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Lleida y el Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI). Representantes de estas instituciones han destacado este viernes el crecimiento y la proyección internacional de la feria, que pone Lleida "en el mapa".

Una de las novedades de esta edición es que la Fira de Titelles, junto con la Diputación de Lleida, harán llegar dos actuaciones a Balaguer –una actuación en abierto y una en la sala Mercantil. Las actividades paralelas incluyen una exposición del fotógrafo Jesús Atienza u otra en la que se expondrán esculturas creadas por alumnos de la Escola d'Arts Ondara de Tàrrega.

Espectáculos de pago y gratuitos

Como es habitual, primero se abrirá la inscripción dirigida a los programadores y las entradas para el público general se pondrán en venta el 15 de abril. En colaboración con el Banco de los Alimentos, se podrá asistir a dos espectáculos de forma gratuita a cambio de alimentos. Los donantes de sangre también podrán recibir un descuento del 15% en una entrada.

Por otra parte, una vez acabada la feria se ofrecerá una actuación gratuita de un espectáculo de títeres a los residentes del centro de día para las personas mayores Santa Clara. Por sexto año, la feria también programará una actuación de títeres en el centro penitenciario de Ponent para que puedan disfrutar a los internos y sus familias.