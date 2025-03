Con las novelas Una madre (2014), Un perro (2016) y Un amor (Premio Nadal 2018), el escritor barcelonés Alejandro Palomas (1967) creó todo un universo familiar literario de éxito con el personaje de Amalia al frente, inspirado en su propia madre, Angélica. Ahora, Palomas cierra de alguna manera el círculo con su nuevo libro, Una vida (Columna, en castellano en Destino), con el que completa la tetralogía sobre Amalia y que ayer presentó en la librería la irreductible de Lleida. “Es el primer libro con Amalia después de que mi madre falleciera en 2021. De hecho, creo que en mi vida he tenido dos madres. Las dos convivieron muy bien, pero ahora mi madre no está. Es raro que la otra, la literaria, viva más, pero resulta un consuelo que siga estando”, explicó el autor a SEGRE. Palomas reconoció que con Una madre “comencé hace algo más de diez años un camino del que no calculaba entonces las dimensiones que iba a adquirir, como si se tratara de una familia paralela”. De hecho, en esta nueva novela “tenía miedo de que se notara la ausencia de mi madre, pero solo comenzar a escribir me di cuenta que no, que además me daba energía; la historia no está escrita desde la pena sino con mucha luz y ha sido todo una sorpresa para mí”. En Una vida, Palomas aborda la época de la vida en que los hijos se convierten en cuidadores de los padres. “Hoy, todos vivimos muchos años y, a menudo, cuando los padres se mueren tú, ya eres abuelo. No estamos preparados a nivel emocional”, añadió el escritor, que en abril estrenará las ‘aventuras’ de Amalia en formato de cómic, con dibujos de Carolina de Prada. “Un día pensé qué divertida sería la vida cotidiana de un personaje de cómic como Mafalda, pero de 75 años”, añadió Palomas sobre su ‘universo’ Amalia, que el año que viene quiere trasladar también al teatro.