“¿Qué hacer de mayor?”

¿Qué haces cuando eres mayor? Una pregunta que suele asaltar la mente de mucha gente en el momento de la jubilación. La leridana Montserrat Torres (1953) ha optado por la escritura. “De hecho, siempre he escrito, pero no de una forma constante. Ahora me he decidido a llegar al ‘final’, a acabar lo que escribo”, explicó a SEGRE la autora de la novela Onatges (Pagès Editors). Los tres personajes de la obra, una mujer y dos hombres cercanos a la setentena, se plantean hacer muchas cosas diferentes a las que se esperan sus familias. “La pregunta de qué hacer en este momento vital surge de estas etiquetas que nos han ido poniendo: personas mayores, 3ª edad, jubilados, incluso abuelos en sentido cariñoso..., parece como si el único papel sea el de cuidar a los nietos o buscar algún divertimento de poca trascendencia”, criticó Torres, que durante su trayectoria profesional fue profesora de lengua y literatura en el instituto Màrius Torres y que cuenta con una amplia trayectoria cultural: desde articulista en los años 80 de la histórica sección Bot de pernes de SEGRE hasta presidenta de Òmnium Cultural Lleida y vicepresidenta del Ateneu Popular de Ponent.

La novela tiene un punto idealista, porque “propongo que, tengas la edad que tengas, tienes que encontrar tu ideal de vida y no caer en el pesimismo vital que genera el hecho de ir cumpliendo demasiados años”. La autora añadió que “la vida y el tiempo te quitan cosas, pero también te dan experiencias y momentos felices, hay que ser sabios para tomar aquello que la vida te da”.