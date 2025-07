Canciones tradicionales en Cervera

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El paranimfo de la Universitat de Cervera se llenó anoche cen el concierto inaugural del Festival de Pasqua que, en su 15 edición, corrió a cargo del Cor Infantil Amics de la Unió, de Granollers, uno de los coros de voces blancas mejores de Europa. Junto al pianista Paul Perera y bajo la dirección de Josep Vila Jover, una cincuentena de cantaires de entre 12 y 18 años interpretaron Cançons d’aquí, un programa variado de once autores con obras originales y arreglos de canciones tradicionales, mostrando la riqueza y la diversidad de la música catalana. Entre las piezas que interpretaron, el público disfrutó de La nostra dansa y Suite Catalana, de Josep Maria Ruera; La filadora, de Josep Ollé; Colors, de Anna Campmany; Ull de bo, de Albert Guinovart o El cant dels ocells, en versión de Berant Vivancos. Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando subieron al escenario una treintena de alumnos de canto coral del Conservatori de Cervera, que se unieron al coro para poner el broche a la velada interpretando conjuntamente las piezas Cançó de bres per a una princesa negra, de Antoni Rodríguez Sabanés, y la popular Baixant de la Font del Gat, arreglada por Oriol Hernández.

Previamente, por la tarde, tuvo lugar una conferencia en el Auditori Municipal del escritor y creador audiovisual Jordi Lara sobre la figura de Juli Garreta (1875-1925), compositor de Sant Feliu de Guíxols a quien rinde homenaje este año el Festival de Pasqua coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento y el centenario de su muerte.

Precisamente, hoy domingo (20.00 h) el festival ha programado el concierto Garreta i Marigó: la música catalana un segle després, con la Camerata de Música Catalana y el mismo Carles Marigó en el piano, bajo la dirección de Jofre Bardolet. Se podrán escuchar dos partes de Impressions simfòniques y Juny, de Juli Garreta, y se estrenarán dos obras inéditas de Carles Marigó, formado en el Conservatorio de Moscú: Llavor y Dumka, a la vez que se interpretará Papallona.

El Festival de Pasqua de Cervera celebra su 15 edición desde el pasado jueves (con el tradicional concierto escolar) y se desarrollará hasta el próximo sábado con 15 conciertos correspondientes a once producciones musicales diferentes. El certamen sumará así siete días de conciertos, más de 1.000 minutos de música en directo en seis escenarios diferentes.