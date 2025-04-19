La Granadella exhibe las obras legadas por el artista local Jaume Masip

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La sala del ayuntamiento de La Granadella exhibe durante este fin de semana y también el domingo 27 de abril buena parte del legado pictórico (más de medio centenar de lienzos) del artista Jaume Masip Roca, nacido en esta localidad en 1894, y que donó a su pueblo natal en 1976. La exposición es una iniciativa del Grup de Recerca de la Granadella para difundir el patrimonio local, en este caso obras que estaban guardadas.