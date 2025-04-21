El obispo de Lleida destaca que el papa Francisco ha sido "un signo vive de misericordia, proximidad y renovación"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El obispo de Lleida, Salvador Giménez, ha expresado este lunes una "gran tristeza" por la muerte del papa Francisco, a quien ha definido cómo un "signo vive de misericordia, proximidad y renovación para toda la Iglesia y para el mundo". En un artículo , Giménez ha afirmado que el primer papa latinoamericano ha dejado "un legado imborrable" y que su manera de ser, "humilde, sencilla y profundamente evangélica, ha tocado el corazón de los creyentes y no creyentes de todo el mundo". Según el obispo leridano, "su sonrisa, su palabra clara, su denuncia profética de las injusticias y su voluntad firme de poner a los pobres en el centro del camino cristiano han sido una luz en medio de las tinieblas de nuestro tiempo".