Debut novelístico a los 87 años

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Tras más de cincuenta años de trayectoria literaria publicada, el poeta de Guissona Jordi Pàmias estrenará este Sant Jordi a sus 87 años su primera novela, La claror de la neu (Pagès Editors), una historia sobre la necesidad de preservar la memoria como refugio. Pàmias presentará esta obra de narrativa mañana, en plena diada, en el transcurso del tradicional desayuno literario que organiza cada año Pagès Editors con buena parte de sus autores y colaboradores para coger fuerzas de cara a la intensa jornada del libro y la rosa.

El escritor, con más de una veintena de poemarios, así como ensayos e incluso una pieza teatral, explicó a SEGRE que La claror de la neu es un relato que empezó a escribir en 1995. En aquella década de los 90 quiso adentrarse en el mundo de la prosa y escribió una docena de cuentos que no se han publicado, y posteriormente se lanzó a escribir una novela durante cuatro veranos en su Guissona natal. En aquel entonces aún ejercía de profesor de Lengua y Literatura en el instituto Màrius Torres de Lleida. Recordó que “escribir los cuentos me sirvió para practicar con la narrativa, no estaba acostumbrado e hice un autoaprendizaje fijándome en otras obras literarias que había leído”.

Cuando terminó la novela la presentó al Premi Carlemany de Andorra, pero no ganó. “Pensaba que era una obra que había trabajado bien y esto me desanimó y la dejé abandonada. Decidí no publicarla”, desveló Pàmias. Pero hace unos años la revisó y asegura que ahora está contento con el resultado: “He hecho bastantes retoques y la he mejorado”, aseguró. La novela, con algunos elementos autobiográficos, se centra en la historia de Lluís. En la primera parte relata su infancia en los años 40 en Issauna, localidad inspirada en Guissona, y años después se traslada a Bonaire, una ciudad con similitudes con Lleida, donde ejercerá como profesor de Historia. Allí se casará con Rosa y tendrán tres hijos. Pasados unos años, vivirá una aventura erótica que lo llevará a la soledad más extrema. El libro cuenta con algunas referencias políticas de los años 90, en una democracia no consolidada y en la que ETA aún tenía mucho peso. Y en la última etapa de su vida, el protagonista decide retornar a Issauna.

El relato también habla del paso del tiempo y de la importancia de la memoria, ya que “en un mundo que cambia tan deprisa olvidamos el pasado muy rápido”, afirmó el autor.

Aunque reconoce que la poesía es su fuerte y se siente más libre, Pàmias señaló que la novela también tiene un trasfondo lírico y poético: “Procuro que la prosa tenga cierta musicalidad, soy muy exigente con el lenguaje. La prosa se tiene que construir bien, con naturalidad, pero con una exigencia estética”.

Cabe destacar que no será la única novedad literaria de Pàmias este Sant Jordi. Fonoll publica Passió d’Israel. Un viatge a Terra Santa, un poemario fruto de su viaje a Israel en 2011 con su familia, convertido en una recopilación de sus vivencias en 70 estrofas sin rima.