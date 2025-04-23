Julieta, estrella mañana en la Festa Major de l’Estudiantat de la UdL

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La popular cantante barcelonesa Julieta será mañana la estrella de la 29 Festa Major de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida (UdL), en el campus de Cappont. Ganadora del Premi Enderrock a la artista revelación de 2023, la cantante abrirá precisamente en Lleida su nueva gira Els 23 tour. Compartirá escenario con el leridano Lluís Sanchez, titulado en Psicología por la UdL y ganador de la tercera edición del concurso Eufòria de TV3, que presentará la canción de la UdL en directo; y con la cantautora leridana Elena Martínez, en una fiesta que se alargará hasta las 3.00 horas del viernes con hasta nueve dj’s. “Una propuesta musical diversa y comprometida con músicos y dj’s del territorio, hecha a medida para convertir el campus en una gran fiesta colectiva”, señalaron los organizadores, el Consell de l’Estudiantat de la UdL. También recordaron que las clases se pararán a las 11.00 h para dar paso a una jornada lúdica al aire libre. La zona ajardinada del campus de Cappont será de acceso libre durante la primera parte de la jornada, en la que se han previsto actividades como un torneo de voley (11.00), beer pong (11.30) y juegos tradicionales (11.30). Asimismo, los estudiantes de INEFC Lleida han preparado la actividad Quants anys té realment el teu cos? (12.00) y la cultura popular estará presente con la colla castellera Los Marracos de la UdL, la colla bastonera Pla de l’Aigua y el grupo sardanista Estol. Para acceder al recinto a partir de las 18.00, entrada: 9€/11€.