Autores, libreros y editores de Lleida, satisfechos con la fiesta literaria

Cansados pero muy satisfechos. Autores, libreros y editores de Lleida culminaron ayer un nuevo Sant Jordi cumpliendo las mejores expectativas. Tanto los que se estrenaron como los que repitieron. Entre los primeros, Robert Masip (con parada propia) no se cansó de firmar ejemplares de su singular traducción al leridano de Lo petit príncep, mientras que Josep Maria Carles estaba encantado de ejercer de “aprendiz de escritor” con Lo fill del sagristà. Entre los ya veteranos, Juan Cal y Marta Alòs mostraron su satisfacción como autores de un género que no falla nunca, el negro y policíaco, con sus respectivas novedades, A boca de fosc y Culpables. Por su parte, Francesc Baena siguió firmando ejemplares de su éxito del Sant Jordi del año pasado, El caso de las almendras garrapiñadas. Aunque quien de verdad estaba disfrutando de la diada fue la directora de SEGRE, Anna Sàez, con uno de los éxitos de ventas del día, L’enverinadora. La truculenta historia de esta asesina en serie rural de hace 90 años atrae a lectores de todo tipo, “incluso firmé un ejemplar a una señora que vino con una foto antigua de su madre con un vestido de 1ª comunión, ¡que había bordado la envenenadora cuando estuvo en la cárcel!”.