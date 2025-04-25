El Gargar ‘arranca’ este año en el Espai Cavallers

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Gargar Festival de Murals i d’Art Rural de Penelles celebrará su 10º aniversario del 1 al 4 de mayo con el acento en la participación ciudadana y la creación colectiva. El inicio de los actos conmemorativos tendrá lugar este domingo en la galería Espai Cavallers (12.00 h.) con la inauguración de la exposición Emmarcant murs, una muestra colectiva de obra gráfica de artistas que han sido protagonistas del Gargar a lo largo de estos diez años, como Irene López Leon, Miquel Wert, Eslicer, Guillem Font, Erik Schmitz, Egeacrea y Sav45. Así arrancará una colaboración especial entre la galería leridana y el festival de Penelles con una exposición que podrá visitarse hasta el 24 de mayo. Durante el festival, los visitantes podrán ver una instalación inmersiva de Zeso WF y Binomic en la Sala B y una muestra retrospectiva de los 10 años del Gargar en la calle Lo Portalet.