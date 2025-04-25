Premian en Berlín un film del leridano Albert Bayona

La pieza audiovisual Framed Triggers, del artista leridano Albert Bayona, acaba de ser elegida ganadora de la última edición de los Berlin Motion Picture Awards, un festival de periodicidad mensual online y anual en vivo, abierto a creadores y realizadores audiovisuales de todo el mundo. Esta creación experimental surgió del proyecto Framed Triggers del artista leridano House of Polymath (José R. Madrid Alonso), y particularmente del banco de sonidos que fue alimentándose por parte de los visitantes de la exposición Afectes sònics en el Centre d’Art la Panera de Lleida en 2023. Bayona y el baterista y percusionista Antonio Miyagi Torres crearon entonces una pieza audiovisual que reflejaba la capacidad del sonido de convertirse en un detonante psicológico. La presentaron en directo en septiembre de aquel año, en el marco de las actividades del veinte aniversario de La Panera, convirtiendo aquella performance en un film experimental que en diciembre de 2023 ya fue galardonado en el certamen internacional que organiza el Instituto Ruso de Cine y Artes Escénicas y también la Academia Sueca del Cine. Ahora ha sido este festival de Berlín, en la categoría de mejor cinta experimental de la temporada, lo que supondrá también su próxima exhibición en una sala de la capital alemana en la gala anual del certamen.