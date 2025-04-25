Premian en Osona al poeta de Mollerussa Jaume Suau por ‘La pedra que no veus’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El poeta y profesor de Mollerussa Jaume Suau ganó el pasado miércoles en Els Hostalets de Balenyà (Osona) la 32 edición del premio literario Miquel Bosch i Jover con el poemario La pedra que no veus. El escritor, de 66 años, se impuso en un certamen de poesía que recibió más de medio centenar de originales de todos los territorios de habla catalana y que aprovechó la diada para entregar los premios. El galardón está dotado con 250 euros y la edición de la obra en un volumen que reunirá también los poemas finalistas. En La pedra que no veus, Suau traza una metáfora con “la losa que todos llevamos dentro, bajo la cual se ocultan todas nuestras vivencias y experiencias del pasado”.

Jaume Suau, presidente del Centre de Recerques del Pla d’Urgell-Mascançà, fue en febrero de 2020 el primer autor del Pla d’Urgell –y el tercer leridano– en ganar el premio de poesía Maria Mercè Marçal. Suau se proclamó vencedor de aquella 22 edición del galardón con el poemario Ulls de cugula. Dos años antes se había estrenado en el género poético con la obra Plural imperfecte.