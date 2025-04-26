El arzobispo de Urgell y copríncipe andorrano destaca el "gran ejemplo" de servicio del Papa

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El arzobispo de Urgell (Lleida) y copríncipe episcopal de Andorra, Joan-Enric Vives, ha destacado que el Papa ha dado "un gran ejemplo" de servicio a los pobres, de solidaridad, de amor y de reforma de la Iglesia, tras asistir a su funeral en Roma.

Lo ha dicho este sábado tras asistir junto al obispo coadjutor Josep Lluís Serrano, según un comunicado del Obispado de Urgell en el que ha definido este día como "histórico y memorable".

Vives ha destacado que Francisco ha defendido anunciar el Evangelio a todos, "buscando una sociedad que no descarte a nadie, que ponga a las personas al centro, con intereses educativos, por la mujer y por los colectivos más desfavorecidos".