El arzobispo de Urgell y copríncipe andorrano destaca el "gran ejemplo" de servicio del Papa

El arzobispo de Urgell y copríncipe episcopal de Andorra, Joan-Enric Vives, ha destacado que el Papa ha dado "un gran ejemplo" de servicio a los pobres, de solidaridad, de amor y de reforma de la Iglesia, tras asistir a su funeral en Roma.

Religiosos durante el funeral del Papa

Publicado por
REDACCIÓN

Creado:

Actualizado:

Lo ha dicho este sábado tras asistir junto al obispo coadjutor Josep Lluís Serrano, según un comunicado del Obispado de Urgell en el que ha definido este día como "histórico y memorable".

Vives ha destacado que Francisco ha defendido anunciar el Evangelio a todos, "buscando una sociedad que no descarte a nadie, que ponga a las personas al centro, con intereses educativos, por la mujer y por los colectivos más desfavorecidos".

