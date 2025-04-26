La danza se reivindica con 500 bailarines en Sant Joan

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La plaza Sant Joan se llenó ayer de movimiento con la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Danza, un acto que contó con la presencia de 500 bailarines y bailarinas de once escuelas leridanas. Para conmemorar la efeméride se han organizado varios actos como el que acogerá hoy el Teatre Municipal de l’Escorxador con el espectáculo de danza Tantas flores, de Alejandro Palomas y Chevy Muraday. Algunas de las novedades son el cambio de ubicación a la plaza de la Llotja de la muestra de las escuelas privadas de Lleida el próximo martes 29 de abril y la exposición Shiryaev ó el silenci de l’eruga, de Jordi Jové, en el Teatre de la Llotja, que se inaugurará también el martes. La programación incluye una propuesta cinematográfica con el ciclo Cafè Curt, que dedicará la sesión del miércoles 30 de abril abril a la danza.