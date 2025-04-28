Bombers atiende 570 avisos en Catalunya tras el apagón, la mayoría por personas atrapadas

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han recibido hasta las 17.55 horas de este lunes 570 avisos por incidentes relacionados con el apagón eléctrico, la gran mayoría por personas atrapadas en ascensores y para ayudar a otras con movilidad reducida a acceder a sus domicilios, según han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También han ayudado en la evacuación de trenes en Olesa de Montserrat, Aiguafreda, Montesquiu, Sitges, Martorell, Prat de Llobregat, Castellbisbal, Sant Boi de Llobregat (Barcelona); Vilafranca del Penedès, el Vendrell, l'Aldea, Flix (Tarragona), y les Borges Blanques (Lleida).

Los Bombers han recibido 61 avisos en la región central, 58 en Girona, 32 en Lleida, 225 en la Región Metropolitana Norte, 118 en la Región Metropolitana Sur, 63 en Tarragona y 13 en Terres de l'Ebre.