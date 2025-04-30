El festival De Llum i Tenebres tendrá segunda edición

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El primer festival de música espiritual de Lleida, De Llum i Tenebres, concluyó el pasado viernes habiendo recibido a un total de 1.582 espectadores en los 7 conciertos celebrados desde el 5 de marzo en la capital del Segrià. La Fundació Horitzons 2050, promotora del certamen, valoró positivamente su acogida y anunció ayer su continuidad con una segunda edición. “Creemos que hemos llenado un vacío en la programación musical de Lleida con un festival de alta calidad”, aseguró el presidente de la entidad, Antoni Gelonch. Entre las propuestas acogidas destaca el concierto del Cor de Cambra de l’Auditori junto a la Orquestra Simfònica del Vallès.