El artista leridano Josep Minguell pintará un tabernáculo en la Toscana italiana

El artista de Tàrrega Josep Minguell ha sido escogido para volver a decorar con pinturas murales al fresco el tabernáculo de la Visitación de Castelfiorentino, una población italiana del área metropolitana de Florencia (Toscana). El espacio fue pintado en año 1491 por el artista renacentista italiano Benozzo Gozzoli, pero los frescos originales fueron arrancados a finales de los años sesenta del siglo pasado con el fin de conservarlos. De esta manera, Minguell, uno de los pocos artistas del mundo especializado en pintura mural al fresco, sigue las pinceladas de Gozzoli 530 años después. La nueva obra se inspira en las pinturas originales y representará conceptos como la soledad, el consuelo de la naturaleza y el retorno de las personas amadas.

Josep Minguell ha presentado este lunes en su estudio de Tàrrega los dibujos preparatorios de la obra. Se trata de dibujos con motivos inspirados en las pinturas originales, en los cuales se representan los conceptos de la soledad, el consuelo de la naturaleza y el retorno con las personas amadas a través de la historia de Giacchino, quien fue expulsado de la comunidad según el Protoevangelio. Son las mismas escenas que pintó originariamente Gozzoli, pero interpretadas por Minguell con su estilo característico, sin obstáculos espaciales y de colores ocres y óxidos.

El inicio de la ejecución de la obra pictórica está previsto para el mes de junio y la previsión es que el autor finalice el trabajo el mismo mes. El día 7 de junio se presentará la obra en curso en el Museo Benozzo Gozzoli y a partir de este día el tabernáculo estará abierto al público y se podrá ver cómo el autor ejecuta las pinturas al fresco junto con una exposición de los dibujos preparatorios y cartones originales. Los nuevos frescos también serán arrancados a finales de año y expuestos en un itinerario museístico.

El tabernáculo de la Visitación y Benozzo Gozzoli

El tabernáculo de la Visitación se encuentra en la vía Volterrana, en la entrada de las antiguo Castelfiorentino. Benozzo Gozzoli lo pintó por dentro y por fuera y este permaneció en el exterior hasta que, el año 1872, se construyó una capilla para protegerlo. Por motivos de conservación, a finales de los años sesenta, los frescos del tabernáculo fueron arrancados del muro mediante la técnica del strappo y expuestos en la Biblioteca Comunale de Castelfiorentino. En la actualidad, se encuentran en el museo Benozzo Gozzoli (BeGo), que fue inaugurado en 2009. Cuando Gozzoli ejecutó la obra, el año 1491, ya era un pintor consolidado, especialmente conocido por los frescos 'El Viaje de los Reyes Magos a Belén', emplazados en la Capilla de los Reyes Magos del Palau Mèdici-Riccardi.

La pintura mural al fresco

Históricamente, la pintura mural al fresco ha sido utilizada en grandes obras arquitectónicas, siendo el conjunto pictórico de Miquel Àngel en la Capilla Sixtina (el Vaticano) uno de los ejemplos más conocidos. La pintura al fresco "consiste en hacer el último rebozado de los muros de los edificios y pintarlo con pigmentos minerales mientras este está todavía fresco. "Por eso la pintura al fresco es físicamente y espiritualmente próxima a la arquitectura, ya que es la última piel de los edificios", explica Josep Minguell. El resultado es una pintura de colores pigmento minerales, mate y de gran intensidad cromática.

Josep Minguell Cardenyes

Hijo y nieto de pintores de frescos, Josep Minguell Cardenyes (Tàrrega, 1959) es doctor en bellas artes y pintor muralista. Especializado en pintura mural al fresco en grandes conjuntos arquitectónicos, es uno de los pocos artistas de todo el mundo dedicado a esta sistema pictórico milenario. En 2022 fue distinguido con la Creu de Sant Jordi y la medalla de oro de la Ciudad de Tàrrega. En 2024 ingresó como académico en la Real Academia Catalana de las Bellas Artes de Sant Jordi.