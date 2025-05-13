Tres grandes conciertos de piano en el Auditori para conmemorar el Any Viñes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Auditori Municipal Enric Granados de Lleida ha programado durante este mes tres grandes conciertos de piano, en el marco de los actos de celebración del Any Viñes, que conmemora el 150 aniversario del nacimiento del músico y compositor leridano. La pianista ruso-estadounidense Olga Kern protagonizará el primer concierto, previsto para este sábado (20.00) y titulado L’Emperador de Beethoven. Kern estará acompañada por la Franz Schubert Filharmonia, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Previamente, mañana (18.30), la sala 2 del Auditori acogerá una conferencia gratuita vinculada al concierto, a cargo de Albert Ferrer Flamarich.

Por otro lado, el viernes 23 (20.00), será el turno de la georgiana Elisabeth Leonskaja, una de las últimas pianistas de la gran escuela rusa, que presentará Les tres últimes sonates de Beethoven. Finalmente, el último concierto correrá a cargo del barcelonés Albert Guinovart, junto al Quartet Teixidor el jueves 29 (20.00). Las entradas se pueden comprar en culturalleida.koobin.com por un precio entre 8 y 35 euros.