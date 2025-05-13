Una década de improvisación artística

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Col·lectiu Free’t, formado por una veintena de artistas de diferentes disciplinas que basan su trabajo en la improvisación, celebra este año una década de exploración y expresión musical. Para conmemorar la efeméride, este jueves a las 20.00 horas, el Col·lectiu Free’t protagonizará el concierto especial titulado Fish & Free’ts, en el Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. Se trata de un encuentro en el que los diferentes artistas compartirán escenario con colaboradores (músicos, poetas y otros creadores) y amigos, con quienes “hemos creado lazos a lo largo de los años”, afirman desde el grupo.

Las entradas para asistir al concierto, que tendrá lugar en la sala 2, se pueden comprar en la web culturalleida.koobin.com, por un precio de 8 a 10 euros.

Fundado y dirigido por el músico y compositor Arnau Millà Benseny, el Col·lectiu Free’t tiene sede en Lleida y basa su trabajo en la composición artística en tiempo real. Se trata de uno de los grupos más longevos del mundo en la composición del soundpainting, el lenguaje universal de señas ideado por el compositor norteamericano Walter Thompson en 1974, para la composición multidisciplinaria en vivo. Desde la creación del colectivo, en 2015, sus artistas han llevado a cabo más de 140 actuaciones y talleres alrededor de Catalunya, la mayoría en Lleida y en Barcelona, pero también en Tàrrega, Balaguer, Penelles, La Pobla de Cérvoles, Amposta, u Olot, entre otros.

Además, desde 2017, el Col·lectiu Free’t es una de las compañías residentes del Auditori Enric Granados.