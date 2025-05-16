Un viaje musical y culinario por 17 pueblos de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La cuarta edición del festival Perifèria Cultural, que fusiona eventos culturales como conciertos, circo, monólogos, danza y actividades familiares con maridajes gastronómicos a partir de productos locales de Km 0 y acerca la actividad cultural a puntos alejados de los grandes centros urbanos, ofrecerá en Lleida casi la mitad de la cuarentena de fechas previstas por toda la geografía catalana, con citas en 17 pueblos de Ponent. El Institut d’Estudis Ilerdencs acogió ayer la presentación de este certamen de cultura, territorio y gastronomía con los codirectores del Perifèria Cultural, Marçal Girbau y la actriz y escritora Estel Solé (ganadora el pasado febrero del premio de novela Ramon Llull), junto con la vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach.

El festival, que se desarrollará hasta octubre, arrancará este año en el Pallars Jussà, el 31 de mayo en el Castell de Mur, en una velada que ligará la creación occitana medieval con la contemporánea. Francesc Ribera Titot (Brams, Mesclat) ha adaptado para la ocasión al catalán actual y ha musicado la obra del trovador del siglo XII Guillem de Berguedà, en una velada también con la cantante aranesa Alidé Sans. El cartel de artistas del Perifèria Cultural contará con Quimi Portet (en Alentorn, Artesa de Segre, el 18 de julio), Roger Mas (Peramola, 15 de agosto), Pep Sala (Isil, 25 de octubre), Adrià Puntí (Agramunt, 5 de julio), Brams (La Sentiu de Sió, 16 de agosto) o Meritxell Gené (Ciutadilla, 26 de septiembre).

Girbau y Solé apostaron “por la cultura, tranquilidad y buenos alimentos” ante los macrofestivales masificados. Rufach puso en valor el trabajo conjunto con ayuntamientos, entidades, músicos y cocineros para que esta cita cultural vaya creciendo año tras año.