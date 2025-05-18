Museos abiertos de día y de noche

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una docena de museos y espacios patrimoniales de Lleida participaron ayer en una nueva edición de la Nit dels Museus, con puertas abiertas hasta medianoche y diversas actividades lúdicas para difundir fuera del horario habitual las exposiciones y colecciones de arte, etnológicas y temáticas de cada centro. La Nit dels Museus coincidió con el fin de semana del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada año el 18 de mayo. Por ello, los equipamientos museísticos de comarcas también se sumaron a la fiesta con puertas abiertas y actividades divulgativas de sus respectivas colecciones.

En la capital del Segrià, el Museu de Lleida ofreció visitas guiadas y una sesión musical a cargo de Ponent Roots. El Morera inauguró dos nuevas propuestas: una instalación interactiva que permanecerá en el patio del edificio hasta enero y una proyección de arte digital. La Seu Vella y el Castell Templer de Gardeny también abrieron hasta medianoche, mientras que el jazz fue protagonista en CaixaForum; el Museu de l’Aigua en La Canadenca tenía previsto acoger una observación astronómica y la Panera, un concierto de Genís Bagés. Danza en el Roda Roda o una proyección histórica de Méliès de 1902 en la Fundació Sorigué fueron otras de las actividades que acompañaron a las visitas.

En comarcas, el Museu de la Noguera organizó visitas guiadas y un taller en el Centre d’Interpretació de l’Or del Segre, que repetirá hoy domingo (11.00 y 12.30). El público también pudo disfrutar de música del Pirineo en el Ecomuseu d’Àneu; animación infantil, talleres y concierto coral en el Museu de Guissona; visita guiada en el Museu de Solsona; charla arqueológica en el Museu de la Conca Dellà y paleontológica en el Centre d’Interpretació del Montsec de Meià; puertas abiertas en el Museu Tàrrega Urgell; una visita guiada teatralizada en el Museu Hidroelèctric de Capdella; y un recital pianístico en el Musèu dera Val d’Aran, además de puertas abiertas.