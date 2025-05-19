SEGRE

Las imágenes de las apertura de los osarios del monasterio de les Avellanes para estudiar los restos de los condes de Urgell

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Lluís Serrano
Publicado por
esmeralda farnell

Creado:

Actualizado:

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.Esmeralda Farnells

Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dos osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

El més llegit

tracking