El Barça cae (1-0) en la final de la Champions contra el Arsenal

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El Barça Femení cayó (1-0) ante el Arsenal inglés este sábado en la final de la Liga de Campeones Femenina celebrada en el Estádio José Alvalade (Lisboa), por un gol de Stina Blackstenius en el minuto 75.

El cuadro azulgrana, que aspiraba a un tercer título seguido y cuarto en total, vio frenado su reinado europeo ante un Arsenal que alzó su segunda corona tras la de 2007. El Barça fue mejor, dominó y generó mucha sensación de peligro y ocasiones como para adelantarse, pero no tuvo reacción al tanto de la delantera sueca.