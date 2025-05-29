El Supremo ordena al MNAC entregar a Aragón los frescos originarios de Sijena

Una obra maestra del 1200- El arquitecto y arqueólogo Josep Gudiol (1904- 1985), como miembro del Comité de la Generalitat para el Salvamento del Patrimonio Artístico, recuperó los fragmentos de los murales que se salvaron de un incendio en 1936. Están en el MNAC desde 1940. - ELI DON/ACN

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de hace 9 años de la Audiencia de Huesca que ratifica la propiedad aragonesa de las pinturas murales del monasterio de Sijena y que exhibe el MNAC, al que obliga a restituir a la sala capitular en su emplazamiento original en 20 días, plazo que la consellera de Cultura ve “imposible” de cumplir.

La sentencia de la Sala de lo Civil obliga al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a restituir a la sala capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena en un plazo de 20 días las pinturas murales, arrancadas al inicio de la Guerra Civil por el funcionario de la Generalitat José Gudiol. Los magistrados del Supremo desestiman cada uno de los argumentos esgrimidos contra la legitimidad del Gobierno aragonés y el ayuntamiento de Sijena para personarse en la causa en nombre de la comunidad religiosa de las Hermanas Sanjuanistas, propietarias del monasterio. Consideran que la Audiencia de Huesca, que confirmó en 2020 la sentencia dictada en 2016 en primera instamncia, apreció de forma válida todas las consideraciones expuestas por los recurrentes, la Generalitat y el MNAC, incluso las referidas al derecho canónico en su interpretación del concepto de “compraventa” de las pinturas esgrimido desde la parte catalana.

En su resolución, el TS rechaza la “pretendida” validez y legalidad del acuerdo suscrito entre la Generalitat y la priora del monasterio de Valdoreix, al que se desplazaron a principios de los años noventa del pasado siglo las pocas hermanas sanjuanistas que permanecían en Sijena.

Según el alto tribunal, no consta en ningún documento que la priora de Valdoreix, en nombre de su congregación, ostentara la representación jurídica de la comunidad de Sijena, por lo que no considera válida la transmisión patrimonial que suscribió para facilitar la permanencia de los bienes del monasterio en Catalunya. Igualmente descarta la existencia de pruebas de la cesión de las pinturas en favor de la Generalitat por parte de la congregación de Sijena y niega también la propiedad catalana de las pinturas por usucapión, o derecho sobre una propiedad por uso continuado en el tiempo, ya que, a juicio de los magistrados, el MNAC “nunca llegó a poseer las pinturas murales como dueño”. A este respecto, señala que el propio museo reconoce en su web que las pinturas murales ingresaron en la institución mediante depósito. Tampoco consideran que la Audiencia de Huesca incurriera en “incongruencias” respecto a la sentencia de primera instancia, afirmación hecha en relación al argumento de la Generalitat de que los jueces que revisaron el recurso no fueron conscientes del alcance de los planteamientos hechos al no aceptar unos documentos que los recurrentes no llegaron a presentar. El Supremo rechaza pues los recursos extraordinarios por infracción procesal y los de apelación contra la sentencia de la Audiencia de Huesca y condena a la Generalitat y al MNAC a devolver las pinturas murales y a pagar los costes procesales generados.

Alertan del “daño irreparable” que sufrirán las obras

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, pidió ayer prudencia tras la sentencia y dijo que los informes técnicos de los que disponen apuntan a que es “imposible trasladar estas pinturas e instalarlas sin dañarlas de forma irreparable”. Hernández añadió que la prioridad de la Generalitat es “la preservación del patrimonio” y que los servicios jurídicos del Govern están analizando en profundidad la sentencia. “Todos los informes técnicos de los que disponemos y que se han aportado durante el proceso apuntan a la imposibilidad de extraer, trasladar e instalar estas pinturas sin causar daños irreparables” remarcó, añadiendo que ahora se debe analizar “quién debe hacer el traslado y quién es el responsable de llevarlo a cabo”. Sobre si el director del MNAC, Pepe Serra, le había trasladado su intención de dimitir al haber asegurado que el arte no se retiraría con él en el cargo, indicó que “en ningún caso me ha trasladado ninguna intención de dimitir”. Por su parte, la directora del Centre de Restauració de Bens Mobles, Mireia Mestre, afirmó que el problema no es si las pinturas se pueden mover o no, sino a qué coste. “A coste de su degradación irreversible”, advirtió, puesto que “tienen unas condiciones físico-químicas muy vulnerables y carecen de la capacidad de soportar el estrés que supondría un desmontaje”. El exconseller Lluís Puig denuncia el “daño irreversible” que sufrirán y que se trata “de un caso politizado desde el principio.

“Una inmensa satisfacción que culminará cuando estén en su lugar”

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, celebró la sentencia diciendo que “siento una inmensa satisfacción que se verá culminada cuando podamos contemplar las pinturas en su emplazamiento original”. Recordó que fue el gobierno de Luisa Fernando Rudi (PP) el que inició el proceso judicial. Se trata de nuevo capítulo del litigio tras el polémico asalto policial al Museu de Lleida en 2017 en el marco de la intervención de la Generalitat por el artículo 155, llevándose 44 obras. Cabe recordar que hay ‘tesoros’ de Sijena en diferentes museos españoles que nunca han sido reclamados.