ARTESANÍA
Enric Orobitg empieza a instalar su último mural cerámico en Verdú
El último mural creación del artesano Enric Orobitg de Verdú se podrá ver en los próximos días instalado. Está inspirado en esta población del Urgell y en su antigua feria de animales. Lleva por título Un somni porque “parte de un sueño de un niño en los inicios de la humanidad y evoluciona hacia los tradicionales trabajos del campo y el pueblo de Verdú con sus casas, la torre del castillo e incluso algunos de sus vecinos más ilustres.