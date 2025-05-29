Enric Orobitg empieza a instalar su último mural cerámico en Verdú

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El último mural creación del artesano Enric Orobitg de Verdú se podrá ver en los próximos días instalado. Está inspirado en esta población del Urgell y en su antigua feria de animales. Lleva por título Un somni porque “parte de un sueño de un niño en los inicios de la humanidad y evoluciona hacia los tradicionales trabajos del campo y el pueblo de Verdú con sus casas, la torre del castillo e incluso algunos de sus vecinos más ilustres.