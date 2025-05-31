Josep-Lluís Serrano, nuevo obispo de Urgell y copríncipe de Andorra

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El papa León XIV ha aceptado la renuncia de Joan Enric Vives como obispo de Urgell y, por lo tanto, Josep-Lluís Serrano Pentinat, hasta ahora coadjutor, se convierte automáticamente -cómo estaba previsto- en obispo titular de la diócesis. Igualmente, y de conformidad con la tradición del Principado de Andorra, y en cumplimiento de su Constitución, Serrano es también Copríncipe de Andorra.

Serrano fue nombrado obispo coadjutor de la diócesis de Urgell el 12 de julio de 2024. Su ordenación episcopal tuvo lugar el 21 de septiembre del año pasado. Actualmente era vicario general del Obispado de Urgell.

La Nunciatura Apostólica, conforme al Acuerdo entre la Santa Sede y Andorra del 2008, ha notificado al gobierno del principado el nombre del designado como obispo de Urgell antes del nombramiento. El anuncio de este nombramiento se hace de manera simultánea al Ciudad del Vaticano y a Andorra la Vieja.

El anuncio ha coincidido con el inicio de la celebración eucarística del Encuentro festivo de la Virgen de Canòlich, en Sant Julià de Lòria (Andorra), concelebrada por Joan Enric Vives y Josep-Lluís Serrano. Han sido ellos mismos los encargados de anunciarlo al pueblo.

Josep-Lluís Serrano Pentinat nació el 19 de marzo de 1977 en Tivissa (Ribera de Ebro), diócesis de Tortosa. Cursó los estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Tortosa y estudió el Bachillerato de Teología a la Facultad de Teología de Cataluña, del Ateneo Universitario San Pacià. El 21 de abril de 2002 fue ordenado presbítero en la catedral de Tortosa. Posteriormente, Serrano obtuvo la licenciatura y el doctorado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. También se licenció en Derecho canónico por la Pontificia Universitat Lateranense y se diplomó en Estudios diplomáticos por la Pontificia Academia Eclesiástica.

El inicio de su ministerio sacerdotal fue como rector de las parroquias de la Palma d'Ebre, la Bisbal de Falset y Margalef de Montsant, entre 2002 y 2005. También fue rector de las parroquias de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, entre 2007 y 2009, y moderador de la Unidad pastoral del Litoral Norte, entre 2008 y 2009. Paralelamente, ejerció como profesor de Religión en la Escuela Mistral de l'Hospitalet de l'Infant, entre 2007 y 2009; y también en el Seminario Mayor de Tortosa y al Instituto de Teología Santo Agustí, también de Tortosa, entre 2008 y 2009.

Serrano también ha ejercido como secretario de las nunciaturas apostólicas en Mozambique (2012-2016), en Nicaragua (2016-2017) y en el Brasil (2017-2019). El año 2019 fue nombrado consejero de Nunciatura en la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, cargo que ocupaba hasta su nombramiento como obispo coadjutor de Urgell.

En un comunicado, el gobierno andorrano ha celebrado la continuidad institucional y la pervivencia de la figura del jefe de Estado indiviso. El jefe de gobierno, Xavier Espot, subrayaba el 12 de julio del 2024 el amplio recorrido pastoral y diplomático de Josep-Lluís Serrano, para convertirse “en la persona idónea para asumir la función de jefe de Estado y representar de la mejor manera posible el país tal como ha hecho en los últimos años el copríncipe Joan Enric Vives".

El arzobispo de Tarragona Joan Planellas, en su condición de Metropolitano de la Provincia Eclesiástica Tarraconense, a la cual pertenece la diócesis de Urgell, agradece al arzobispo Joan Enric Vives sus años de dedicación y servicio en la diócesis urgelense y manifiesta el sincero deseo de un buen ministerio apostólico al obispo Serrano.

Ahora Vivas pasa a ser obispo emérito de Urgell, conservando el título de arzobispo ad nos personamos, y excopríncipe de Andorra. Vivas se incorporó como obispo coadjutor de Urgell, junto con el obispo-copríncipe Joan Martí Alanis, el 25 de junio del 2001, cargo que ejerció hasta el momento del nombramiento casi dos años después, en mayo del 2003.

Este domingo 1 de junio Serrano presidirá la misa de la Ascensión del Señor a las 8 de la noche en la catedral de Santa Maria de la Seu de Urgell. El sábado día 14 de junio, se celebrará la jornada diocesana ya prevista de todos los consejos y fieles del Obispado, en el Seminario Conciliar y después en la catedral se celebrará la misa de despido y de acción de gracias por el ministerio episcopal del obispo Vives y del ministerio pastoral como obispo de Urgell de Serrano.