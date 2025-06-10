Instalación sonora y videoarte del leridano Albert Bayona, en un festival en Brasil

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Dos propuestas del videoartista leridano Albert Bayona participarán en la próxima edición del Festival Ecrâ de cine y arte experimental de Río de Janeiro, que se celebrará en la ciudad brasileña el próximo mes de julio tanto en salas y espacios de la capital carioca como también en formato online. Por un lado, el certamen ha seleccionado la instalación sonora e interactiva Kato, en la que Bayona, además del paisaje sonoro, incluye textos con enlaces sobre lugares que visita. En esta caso, del cementerio judío de Katowice, en Polonia, que en 2023 sufrió un ataque por parte de un grupo neonazi. Aquel año, Bayona consiguió contactar con el arquitecto encargado de su conservación para poder visitarlo, ya que se cerró al público. Asimismo, el certamen brasileño exhibirá en la sección de videoarte la pieza audiovisual Uncunny fantasy, un montaje de 22 minutos que incluye material de archivo cinematográfico, maquetas a pequeña escala que reinterpretan la realidad y material propio de Bayona de trabajos recuperados en una remezcla intuitiva de imágenes y sonido.