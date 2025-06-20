La Generalitat retira del acta de la reunión de trabajo las referencias a la fragilidad de los murales de Sijena

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Generalitat ha retirado del acta de la reunión del grupo de trabajo las referencias a la fragilidad de los murales de Sijena. Así lo han confirmado fuentes del gobierno aragonés a la ACN, que también especifican que no han firmado ningún documento y apelan a la discreción. Con todo, en las reuniones ya se habla de calendario para el traslado y el debate se sitúa en torno a los nueve meses, una fecha que Aragón ve demasiado lejana. "No estamos de acuerdo con los plazos planteados porque pueden ser menores. No se tiene que dilatar el cumplimiento de la sentencia", ha asegurado este viernes en unas declaraciones la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero. El Govern no se ha referido al caso. Los próximos días se prevé que se presente el incidente de ejecución de la sentencia.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ya ha presentado un escrito al Juzgado de primera instancia oscense pidiendo medidas preventivas que aseguren la ejecución de la sentencia. Según ha confirmado a la ACN, en el escrito se pide el embargo de los bienes del MNAC hasta que se haga efectivo el retorno. Así, se cifra el valor de las pinturas en mil millones de euros y se plantea un embargo por un mínimo de 150 millones. El escrito también reclama que el juzgado establezca un dispositivo de vigilancia de las pinturas por parte de las fuerzas públicas las "24 horas del día" y que se cierren las salas del museo donde se exponen las pinturas murales.

En el texto remitido al juzgado también se pide que el museo catalán haga un listado de corderos y derechos susceptibles de ser embargados o que habilite los recursos económicos en el presupuesto de la institución. Al mismo tiempo, reclama el cierre de las salas donde se exponen las pinturas y la entrega de toda la documentación para el "desmontaje".

También exige las actas e informes de la reunión del patronato del lunes en que el museo alegó imposibilidad técnica para hacer el traslado y que se advierta a los responsables del equipamiento que incurrirán en un delito de desobediencia en caso de que no se asuman las medidas preventivas que se decreten.

De hecho, el consistorio aragonés ya anunció que pediría la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a entregar las pinturas murales del monasterio que hay en el Museo Nacional. El abogado de Villanueva de Sijena señaló que respetaba el del patronato, pero que la sentencia se tenía que cumplir. Por eso, afirmó que una vez se haya agotado el plazo de 20 días para cumplir la sentencia fijada por el tribunal, prevé presentar al juzgado número 2 oscense la instancia para pedir la ejecución forzosa.