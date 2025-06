Nace el Premi Rosa Fabregat

El Sant Miquel de les Lletres, la semana literaria y cultural que organiza en otoño la Fundació Horitzons 2050, ha tomado la iniciativa para que Rosa Fabregat tenga el reconocimiento que merece con la creación de un premio que llevará su nombre. Se concederá anualmente a un escritor de ámbito nacional, no necesariamente poeta, y se entregará junto a un Premi a la Trajectòria también recién creado por la Fundació, que se dará a alguien relacionado con la literatura en cualquiera de sus distintos ámbitos, desde la creación a la edición o a la promoción. Antoni Gelonch, presidente de la Fundació Horitzons 2050, tiene muy claros los motivos por los que la poeta de Lleida merece el reconocimiento de un premio que lleve su nombre. “Hay que honorarla porque hay que hacerlo con las personas que han estado en les verdes i en les madures en el ámbito de la literatura”, dijo ayer para empezar. Fabregat, explicó, “ha sido una persona poliédrica que ha hecho poesía, ensayo y novela”. Y lo más destacado: “ha sido de los pocos escritores que yo he visto en las presentaciones de libros de otros escritores”. Realmente extrardinario. “Fue mujer”, destacó Gelonch, “en un mundo que cuando empezó a estar activa era muy de hombres”, y fue una mujer, además, “que decidió vivir en Lleida después de haber nacido en Cervera y haber vivido en muchos sitios, incluida Alemania”. Gelonch esgrimió también una razón personal: “era farmacéutica”, como él. Fabregat rompió el estereotipo de que un escritor solo puede ser de letras. “Era una persona encantadora pero tenía su carácter”, destacó. Y añadió: “poner en valor a personas amables pero firmes en sus principios es importante en una época en la que todo es muy líquido y muy inmediato”. “Se valora poco la confluencia de factores diferentes” que supo aunar la poeta y científica homenajeada, concluyó el presidente de Horitzons 2050.

El Sant Miquel de les Lletres estrena directora: Mertxe París. La librera y editora presentó ayer junto a Gelonch la tercera edición de un certamen que no para de crecer. Habrá 40 actividades. En el IEI se harán mesas redondas “ambiciosas”, dijo París, sobre espiritualidad, literatura catalana, deporte y el estado del mundo. En el Espai Orfeó habrá tres conciertos (Meritxell Gené, Montse Castellà y Pau Alabajos). Habrá actos de literatura y cocina en el Sunka. Las actividades en escuelas se ampliarán a institutos y residencias de mayores. Habrá vermut literario, mercado del libro y cuentacuentos. Todo se hará del 6 al 11 de octubre para no coincidir con Festa Major de Tardor y Musiquem Lleida!. “Esperemos que para entonces ya no haga calor”, dijo ayer Gelonch. Por si acaso, él se va mañana a Noruega.