Apalean a un joven en Lleida y detienen a los agresores por homicidio frustrado

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo en la madrugada de este sábado a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, acusados de propinar una brutal paliza a otro joven en una discoteca. La víctima sufrió un traumatismo craneal y fue evacuada en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico reservado. La Policía Local imputa a los arrestados un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 5.30 horas en la discoteca Biloba, en la calle Ivars d’Urgell, cuando se produjo una pelea con al menos siete implicados y que acabó en el exterior. Al parecer, los agresores golpearon y patearon en repetidas ocasiones a la víctima, que cayó al suelo, donde le siguieron atacando.

Los vigilantes de seguridad del local de ocio nocturno consiguieron retener a los dos principales agresores, según informó la Guardia Urbana. Hasta el lugar acudieron varias patrullas de la Policía Local, que se entrevistaron con los vigilantes quienes les explicaron que los dos jóvenes que tenían retenidos habían agredido brutalmente a la víctima, que presentaba una gran herida en la cabeza y fue atendido por sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El joven sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue evacuado en ambulancia al Arnau de Vilanova con pronóstico reservado. Los dos presuntos autores, que podrían ser hermanos, fueron arrestados por un delito de homicidio en grado de tentativa. Se desconocen los motivos del altercado.